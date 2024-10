POL-HB: Nr.: 0638--Mann mit Messer verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 15.10.24, 03.15 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurde vermutlich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Neustadt ein 26 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Laut Zeugenaussagen kam es in der Nacht gegen 3.15 Uhr vor einer Bar am Buntentorsteinweg zwischen dem 26-Jährigen und vier bis fünf bisher noch unbekannten Männern zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei ging der 26 Jahre alte Mann zu Boden. Alarmierte Einsatzkräfte fanden ihn mit mehreren Stichwunden in einer Nebenstraße. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. In Tatortnähe konnte ein mögliches Tatwerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Der 26-Jährige musste nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Hintergründen dauern an.

