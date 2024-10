POL-HB: Nr.: 0634--Maritime Safety Days - Wasserschutzpolizei kontrolliert vermehrt Frachtschiffe im Oktober 2024

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 13.10.2024, 03:50 Uhr In der Nacht zu Sonntag nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen zwei 15 Jahre alte Jugendliche in der Neustadt fest. Die beiden Verdächtigen hatten zuvor einen 23-Jährigen geschlagen und ihm die Geldbörse entwendet. Gegen 03:50 Uhr befand sich der 23 Jahre alte Mann in einem Park im Neustadtswall, als er von vier ...

