Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Arztpraxis

In Georgsheil kam es am Wochenende zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, betraten Unbekannte die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis im Georgsheiler Weg. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Südbrookmerland - Lack zerkratzt

Unbekannte haben am Wochenende im Rüskeweg in Südbrookmerland ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde der Lack eines blauen VW Golf Sportsvan. Die Tatzeit erstreckt sich von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer in Wohnhaus

Auf einem Hofgelände in der Wallinghausener Straße in Aurich kam es Montagabend zu einem Brandgeschehen. Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil in der Küche eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen war. Es kam dabei zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell