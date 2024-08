Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neßmersiel - Nach Unfall geflüchtet/Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz/Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Neßmersiel - Nach Unfall geflüchtet

In Neßmersiel ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen stieß am vergangenen Montag der Fahrer eines schwarzen Nissan auf einem Parkplatz in der Dorfstraße rückwärts gegen einen grauen Mercedes-Benz. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18.10 Uhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dornum unter der Telefonnummer 04933 99275 zu melden.

Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei Norderney sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, 14.08.2024, in der Kampstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren auf dem Parkplatz der Kirchengemeinde einen weißen Citroen C1. Der Citroen wurde an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04932 92980.

Großefehn - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizisten hielten in der Nacht auf Sonntag einen Autofahrer in Großefehn an. Der Fahrer fiel durch eine unsichere Fahrweise auf. Während der Kontrolle auf dem Postweg stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

