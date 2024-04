POL-DA: Münster: Marihuana, Haschisch und Kokain sichergestellt / Durchsuchung bei 30-jährigem Tatverdächtigen

Dieburg/Griesheim (ots) - Zwei Fahrradläden im Landkreis Darmstadt-Dieburg gerieten in der Nacht zum Donnerstag (25.4.) in das Visier unbekannter Krimineller. Gegen 1 Uhr verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Männer Zugang in ein Fahrradgeschäft in der Frankfurter Straße in Dieburg. ...

