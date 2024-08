Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 24./25.082024

Landkreis Aurich

Kriminalitätslage

Aurich - Einbrecher wird gestört und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein unbekannter Täter ein Fenster zu einem Wohnhaus im Stadtgebiet aufzuhebeln. Eine Bewohnerin wurde darauf aufmerksam und sprach den Täter durch das geschlossene Fenster an, der daraufhin die Flucht ergriff. Bei dem Täter soll es sich um eine kleinere, männliche Person mit kräftiger Statur handeln. Er trug eine dunkle Jacke mit aufgezogener Kapuze. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941/606-215) zu melden.

Südbrookmerland - Auseinandersetzungen auf dem Dorffest

Im Rahmen der Münkeboer Festtage kam es zu diversen Auseinandersetzungen auf Festgelände. Zunächst sollte ein 43-jähriger Mann aus Rechtsupweg wegen seines Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt geleitet werden. Hierbei konnte er sich dem Griff des Sicherheitsdienstes entreißen und schlug wild um sich, wobei er einen 45-jährigen Sicherheitsbediensteten mehrfach im Gesicht traf und ihm eine Platzwunde zufügte. Der Täter wurde zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Ein auf die Situation zukommender Bekannter des Täters mischte sich in das Geschehen ein und wurde vom Sicherheitsdienst wegen seines einwirkenden Verhaltens ebenfalls zu Boden gebracht und fixiert. Der Täter und sein 38-jähriger Bekannter wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Eine 36-jährige weibliche Begleitung des Täters störte überdies nach dem Eintreffen der Polizei die polizeilichen Maßnahmen erheblich und musste kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Der Bekannte des Täters leiste bei den polizeilichen Maßnahmen sogar noch Widerstand gegen die Beamten. Es wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern des Festes schlug gegen 03:00 Uhr ein 35-jähriger Marienhafener einem 26-Jährigen aus Weyhe grundlos mit der Faust ins Gesicht, als das Opfer zu seinem Fahrrad gehen wollte. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt und erstattete Strafanzeige gegen den Täter.

Verkehrsgeschehen

Riepe - Unfallverursacher entfernt sich

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Auricher mit seinem Pkw die Friesenstraße in Riepe in Richtung Oldersum. Im Höhe der Einmündung "Alter Weg" kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug halb auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Auricher kam in der Folge mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Aurich fort. Der Pkw des Aurichers wurde entlang der linken Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen, die eventuelle Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606-215) melden.

Großefehn - Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife auf dem Postweg die auffällige Fahrweise eines Pkw-Führers aus Sachsen-Anhalt auf und sie kontrollierten Pkw und Fahrer. Hierbei stellten sie bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille fest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun dem eingeleiteten Strafverfahren stellen.

Sonstiges

Südbrookmerland - Beim illegalen Müllabladen beobachtet

Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Personen an der Neuen Straße, Höhe Steinstraße, Müll aus einem Pkw herausholten und auf einer dortigen Grünfläche ablegten. Anschließend entfernten sich die Personen in dem Fahrzeug vom Ort. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Reifenstapel gerät in Brand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in Langefeld ein Reifenstapel in einer Garage auf einem Privatgrundstück in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der Schaden wird auf einen oberen, dreistelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Norden - Diebstahl einer Geldbörse

In der Heinrich-Heine-Straße ist es am Samstag zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Wohnung gekommen. Die Abwesenheit der Wohnungseigentümer nutzte ein unbekannter Täter aus, um eine in der Wohnung befindliche Geldbörse samt Bankkarten zu entwenden. Zugang verschaffte sich der Täter über eine lediglich angelehnte Terrassentür. Mit den Bankkarten wurde kurze Zeit später an zwei verschiedenen Geldautomaten Bargeld abgehoben. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Norder Polizei entgegen (Tel. 04931-9210). In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal eindringlich darauf hin, beim Verlassen der Wohnung Türen und ggfls. Fenster ordnungsgemäß zu verschließen.

Norden - Beleidigung des Sicherheitsdienstes

Am Samstag ist es gegen 22:40 Uhr auf dem Marktplatz zu einer Beleidigung von Mitarbeitern eines dortigen Sicherheitsdienstes gekommen. Die drei Mitarbeiter wurden von einem 18-Jährigen aus Niebüll auf übelste Weise beleidigt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde bei dem jungen Mann ein Einhandmesser sichergestellt, welches in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Norden - Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Auf dem Parkdeck des Norder Tors ist es am Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein geparkter, schwarzer VW T-Roc mit SHG-Kennzeichen wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931-9210 zu melden.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Camel-Store (Anfahrt über die Große Hinterlohne) ist es am Samstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein blauer Audi A4 Avant mit NOR-Kennzeichen wurde in diesem Zeitraum im vorderen, linken Bereich beschädigt (Streifschaden). Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten, Kontakt zur Norder Polizei aufzunehmen (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Dunum - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelecfahrer kam es am Samstagabend in Dunum. Ein 27jähriger Fahrer eines Audi aus Wittmund befuhr die Hauptstraße in Dunum und überholte den 56jährigen Pedelecfahrer aus Esens. Der Pkw-Fahrer hielt dann nach dem Überholvorgang mit seinen Pkw und wollte aussteigen. Hierbei übersah er den dann von hinten kommenden Pedelecfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Pedelecfahrer leichtverletzt wurde. Beim Pedelecfahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Überrpüfung ergab einen Wert von 1,7 Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste.

