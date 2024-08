Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.08.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Bedrohung mit Messer

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, meldeten Besucher einer Kneipe im Carolinengang in Aurich, dass es dort zu einer Bedrohung gekommen sei. Der Täter, ein 21-jähriger Mann mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt, habe zudem ein Messer hervorgeholt. Durch die umstehenden Personen konnte der Täter überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Der Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er war mit knapp 2 Promille erheblich alkoholisiert. Den Mann erwarten mehrere Verfahren.

Verkehrsunfallflucht mit einer verletzen Person Südbrookmerland - Eine 29-jährige Frau aus Südbrookmerland befuhr am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Ringstraße in Moordorf in Richtung Auricher Straße. Zeitgleich verließ ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW den Parkplatz des dortigen Lebensmittelgeschäftes. Augenscheinlich übersah der Unbekannte die Radfahrerin. Sie musste ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW - Führer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, meldet sich bei der Polizei.

Altkreis Norden

Schuppeneinbruch

Norden - In der Radbodstraße ist es am Freitag, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr, zu einem Einbruch in einen Schuppen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter brach die Schuppentür gewaltsam auf und durchwühlte den Vorraum zu einer Werkstatt. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Polizei Norden (Tel. 04931-9210) sucht Zeugen des Vorfalls.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Krummhörn - Ein 58-jähriger Mann aus der Krummhörn ist am Freitag, gegen 21:30 Uhr, auf der Eilsumer Straße durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei überprüft worden. Der Mann war dort mit seinem Pkw unterwegs. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Am Dienstag (20.08.2024), in der Zeit von 18.10 Uhr bis 18.30 Uhr, ereignete sich in Norden auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gewerbestraße ein Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeugheck eines Renault Twingo beschädigt wurde. Der PKW stand am Rand des Großraumparkplatzes, mit der Fahrzeugfront zum dortigen Kreisel. Aufgrund der Anstoßhöhe an dem beschädigten Twingo könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen PKW mit Fahrradträger bzw. um einen Lieferwagen gehandelt haben. Zeugen die Angaben zum flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 049319210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Trunkenheit im Straßenverkehr

Holtgast - Am späten Freitagabend wurde in Holtgast eine 44-jährige Frau aus Holtgast auf Grund von deutlichen Fahrunsicherheiten mit ihrem Fahrrad von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet werden musste.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Neuharlingersiel - Am späten Freitagabend, gegen 23:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 18-jährige Fahrer eines BMW aus Wittmund befuhr die Cliner Straat in Richtung Carolinensiel. Hierbei übersah er einen Kreisverkehr, so dass er diesen überfuhr und anschließend in einem wasserführenden Graben zum Stillstand kam. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer aus Wittmund wurden leicht verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Am Pkw entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell