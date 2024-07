Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Anhänger von Holzlaster kippt um - Autofahrer schwerverletzt

Baienfurt/Landkreis Ravensburg (ots)

Der Anhänger eines Holzlasters ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der L 314 zwischen Baienfurt und Bergatreute umgekippt. Ein entgegenkommender Seat-Fahrer, dessen Wagen von den herabfallenden Baumstämmen getroffen wurde, musste in der Folge von der Feuerwehr befreit und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen. Der voll beladene Anhänger des Holzlasters war ins Schlingern geraten, als der 27 Jahre alte Lkw-Fahrer aus noch unbekannter Ursache auf das Bankett geriet. Insgesamt dürfte sich der Unfallschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen, am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Landessstraße bis etwa 11 Uhr voll gesperrt.

