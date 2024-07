Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in die Franz-Stapf-Straße alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Wohnungsinhaber offenbar einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung verlassen. Nachdem der Schwelbrand aufgrund des Rauchmelders schnell bemerkt wurde, konnte durch den raschen Einsatz der Feuerwehr größerer Schaden verhindert und die Wohnung nach einer Belüftung wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Meersburger Straße. Eine 32-jährige Opel-Lenkerin musste verkehrsbedingt bremsen, was ein 22-jähriger VW-Fahrer offenbar zu spät bemerkte und wuchtig auffuhr. Durch die Kollision wurde die 32-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Horgenzell

Von Fahrbahn abgekommen

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr auf der K 8039 zwischen Baumgarten und Gossetsweiler. Der 18-jährige Lenker eines Toyota kam mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und ein Straßenschild und kam schließlich in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Während am Pkw Totalschaden entstand, dürften die beschädigten Verkehrseinrichtungen mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Weingarten

Unfallflucht

Möglicherweise im Rahmen eines Be- oder Entladevorgangs an einem Lkw hat ein Unbekannter am Montag einen Sachschaden an einem geparkten Pkw verursacht und danach Unfallflucht begangen. An dem von 7 bis 20 Uhr in der Franz-Beer-Straße geparkten Seat entstand dadurch ein Sachschaden auf der Motorhaube von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 0751/803-6666.

Wilhelmsdorf-Esenhausen

Zwei Fahrzeuge beschädigt

Wegen Sachbeschädigung an zwei Pkw ermittelt der Polizeiposten Altshausen und sucht Zeugen. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Tulpenweg sowohl einen VW Passat als auch einen Golf mit einem spitzen Gegenstand rundum massiv verkratzt und dadurch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Zuvor wurde ein nahegelegener Bewegungsmelder zerstört. Die Polizei bittet nun Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07584/92170 zu melden.

Wangen im Allgäu

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro hat ein 31-jähriger Lkw-Lenker am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Bindstraße verursacht. Der Mann schlug beim Rechtsabbiegen in die Spitalstraße zu früh ein und streifte dabei mit seinem Fahrzeugheck einen geparkten VW. Hierdurch wurde die komplette linke Seite des Pkw inklusive der Seitenscheiben beschädigt. Der Sachschaden am Lkw fällt dagegen gering aus.

Isny

Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

Auf einen Einbrecher ist eine 83-Jährige getroffen, als sie am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr in ihr Haus in Neutrauchburg zurückkehrte. Der bislang Unbekannte hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu dem Objekt verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchwühlt. Als er von der Frau bemerkt wurde, flüchtete er auf einem Fahrrad. Das bereits zum Abtransport bereitgelegte Diebesgut ließ er zurück. Der Polizeiposten Isny ermittelt und geht ersten Hinweisen zu einem möglichen Tatverdächtigen nach.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Ravensburger Straße. Der 44-jährige Lenker eines Busses musste an einer Engstelle verkehrsbedingt abbremsen, um einen entgegenkommenden Bus passieren zu lassen. Dies bemerkte der 31-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lkw zu spät und fuhr dem Omnibus auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Leutkirch

Anzeige wegen Unfallflucht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wird sich eine 24-jährige Pkw-Lenkerin strafrechtlich zu verantworten haben. Die Frau streifte am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr im Oberen Graben einen parkenden Lkw und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachteten, notierten sich das Kennzeichen des Pkw und informierten die Polizei. Diese stellte am Unfallort Fahrzeugteile vom VW der Frau sicher und konnte die Identität der Verursacherin schnell klären.

