Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund (ots)

Wittmund - Streit in Auto eskaliert

Ein 30-jähriger Wittmunder fuhr am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, mit Bekannten in seinem Audi durch Wittmund. In der Aseler Straße gerieten seine Beifahrer in Streit. Ein 24-jähriger Bremer trat daraufhin einem 27-jährigen Wittmunder in das Gesicht. Der 27-Jährige und eine 23-jährige Frau schlugen daraufhin mit Fäusten auf den Bremer ein. Ein hinzukommender 30-jähriger Mann aus Wittmund versuchte zu schlichten und wurde dabei noch an der Hand verletzt. Alle beteiligten Personen wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die Personen voneinander getrennt.

Stedesdorf - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und hohem Sachschaden

In Stedesdorf befuhr ein 46-jähriger Mann aus Aschaffenburg mit seinem Ford die Hauptstraße in Richtung Esenser Straße. Mit in dem Ford saß eine 45-jährigen Frau. Nachdem der Aschaffenburger einen Bahnübergang kurz vor der Esenser Straße passierte, fuhr er in den Einmündungsbereich der Esenser straße ein. Auf der Esenser Straße, Richtung Esens, fuhr ein 32-jähriger Mann aus Moorweg mit einem VW-Transporter mitsamt Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 45-jährige Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann war. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe einer mittleren, fünfstelligen Summe.

