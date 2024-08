Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch/Aurich - In Restaurant eingebrochen/Aurich - Tasche aus Fahrzeug gestohlen/Südbrookmerland - Mehrere Verkaufsstände angegangen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Norden. Unbekannte Täter haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Straße Am Markt verschafft. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 16.45 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Aurich - In Restaurant eingebrochen

Nach einem Einbruch in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Hasseburger Straße. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 2.10 Uhr bis 7.30 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941 606215.

Aurich - Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Am Sonntag wurde in Aurich ein Diebstahl aus einem Pkw begangen. Unbekannte Täter zerstörten in der Straße Im Timp die Scheibe eines blauen Volvo. Danach entnahmen sie die darin befindliche Handtasche und flüchteten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 4.45 Uhr bis 14 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Nummer 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Mehrere Verkaufsstände angegangen

Im Ortsteil Münkeboe sind am Sonntag mehrere Verkaufsbuden angegangen worden. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von 4 Uhr bis 9 Uhr zwei der Essensstände auf und entwendeten Bargeld, bei einer weiteren Essensbude blieb es bei einem Versuch. Alle Verkaufsbuden standen zur Tatzeit auf dem Festplatz in der Upender Straße. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen gesehen haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell