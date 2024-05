POL-PPWP: Unfall: Fahrradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagnachmittag aus dem nördlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Anwohner der Joseph-Neumayer-Straße teilte mit, dass sein Hyundai "Sante Fe" von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt wurde. Den Pkw hatte der 63-Jährige am Sonntagabend gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 77 abgestellt. Am Montag gegen 16.30 Uhr stellte er einen ...

