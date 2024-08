Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Betrug durch falsche Polizeibeamte

Landkreis Aurich (ots)

Großheide - Betrug durch falsche Polizeibeamte

Eine 80-jährige Frau aus Großheide ist am Freitag Opfer von Betrügern geworden. Derzeit unbekannte Täter riefen die Frau an und gaben sich am Telefon als Polizisten des Polizeikommissariats Norden aus. Sie behaupteten, es habe einen Einbruch in der Nachbarschaft gegeben, sodass Wertsachen nicht mehr sicher seien. Darüber hinaus sei Falschgeld im Umlauf. Die Betrüger verlangten daraufhin eine vierstellige Summe Bargeld, um die Scheine angeblich auf Echtheit zu prüfen. In dem Glauben, im Sinne der Polizei zu handeln, hob die Seniorin die geforderte Summe bei ihrer Bank ab und legte das Geld in einem Umschlag in ihren Briefkasten. Gegen 14.50 Uhr holten nach ersten Erkenntnissen zwei unbekannte männliche Personen den Umschlag ab. Erst danach erkannte die Frau den Betrug. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die am Freitag im Bereich Holdeweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen Erreichbarkeiten oder der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell