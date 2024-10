Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0631 --Jugendliche Räuber gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 13.10.2024, 03:50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen zwei 15 Jahre alte Jugendliche in der Neustadt fest. Die beiden Verdächtigen hatten zuvor einen 23-Jährigen geschlagen und ihm die Geldbörse entwendet.

Gegen 03:50 Uhr befand sich der 23 Jahre alte Mann in einem Park im Neustadtswall, als er von vier zunächst unbekannten Männern angesprochen wurde. Kurz darauf schlug einer von ihnen mit der Faust in die Magengrube des 23-Jährigen. Ein anderer schnappte sich die Brieftasche aus dessen Jackentasche. Anschließend flüchtete die Gruppe als Pärchen in unterschiedliche Richtungen. Zwei 15 Jahre alte Jugendliche konnten durch die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden.

Die Täter erwarten jetzt Anzeigen wegen Raubes. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den zwei unbekannten Tätern, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an den Kinder- und Jugendnotdienst überstellt.

