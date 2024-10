Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:629--200 Verkehrsleitpfosten im Blockland manipuliert

Bremen (ots)

Bremen-West, Ortsteil Blockland, Waller Straße/ Blocklander Hemmstraße 10.10.2024, 15.50 Uhr

Die Polizei Bremen stellte am Donnerstagnachmittag eine Vielzahl manipulierter Verkehrsleitpfosten im Bereich des Blocklandes fest. Die ursprünglich reflektierenden Leitpfosten wurden von unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

An insgesamt 200 Leitpfosten konnten die Beschädigungen festgestellt werden. Betroffen sind die Waller Straße ab dem Fahrwiesendamm, sowie die Blocklander Hemmstraße in Richtung Dammsiel. Die Leitpfosten weisen u.a. bei Dunkelheit, Nebel und Regen durch die teils engen Straßenkurven. Die Reflektoren wurden durch die Manipulation unbrauchbar gemacht. Die Polizei Bremen bittet die Verkehrsteilnehmer bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle um besondere Vorsicht. Die Einsatzkräfte der Polizei fertigten eine Strafanzeige aus Anlass der Beeinträchtigung von Warn- oder Verbotszeichen und informierten die zuständigen Verkehrsbetriebe. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei und der Telefonnummer 362 3838 entgegen.

