POL-HB: Nr.: 0627 --Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verursacht Unfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Tiefer Zeit: 08.10.2024, 06:20 Uhr

Die Polizei Bremen stoppte am Dienstag einen 41 Jahre alten Autofahrer in der Innenstadt, der zuvor mit einem gestohlenen Auto versuchte, vor den Einsatzkräften zu flüchten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wollten am Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover einen Wagen kontrollieren, dessen Fahrer zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 41-jährige Autofahrer ignorierte wiederholt die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch eine waghalsige Flucht durch die Innenstadt zu entziehen. Dabei überfuhr er mit hoher Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln. In der Straße Tiefer versuchte ein Streifenwagen den Nissan-Fahrer, der auf dem rechten Fahrtstreifen fuhr, zu überholen. Plötzlich wechselte der 41-Jährige abrupt den Fahrtstreifen und es kam zu einer Kollision. Der Nissan-Fahrer geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer 59-jährigen Autofahrerin, die unverletzt blieb. Der 41 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Es stellte sich zudem heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

