POL-HB: Nr.: 0625 --Auseinandersetzung im Viertel

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Fehrfeld Zeit: 06.10.24, 16 Uhr

Am Sonntagnachmittag gerieten zwei 25-jährige Männer aus Gambia im Ortsteil Steintor in einen Streit, der zunächst verbal begann und dann eskalierte. Einer der Beteiligten schlug dem anderen einen Döner aus der Hand, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

In der Straße Fehrfeld entfernte sich ein Beteiligter kurzzeitig, kehrte jedoch mit einer Bierflasche zurück, die er auf dem Boden zerbrach. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals fügte er seinem Kontrahenten eine Verletzung im Rücken zu.

Einsatzkräfte der Polizei trafen schnell am Tatort ein und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Der mutmaßliche Angreifer konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

