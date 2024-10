POL-HB: Nr.: 0623 --Messer, Schläge und Besen - Straßenverkehrsstreit eskaliert in Huchting

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr/Blumenthal, OT Gartenstadt Vahr/Rönnebeck, Uelzener Straße/Reepschlägerstraße Zeit: 02.10.2024, 15:55 - 17:30 Uhr, 03.10.2024, 17:30 - 18:55 Uhr Die Polizei Bremen warnt erneut vor Betrügern, die sich am Telefon als Amtsärzte ausgeben, um Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Am Mittwoch und Donnerstag gelang es den Betrügern in zwei Fällen in Blumenthal und in der Vahr Gold ...

