POL-HB: Nr.: 0622 --Zeugenaufruf nach Schussabgaben in Borgfeld--

Ort: Bremen, Horn-Lehe, OT Borgfeld, Jan-Reiners-Wanderweg Zeit: 04.10.2024, 21.20 Uhr

Am Freitagabend kam es in Borgfeld zu mehreren Schussabgaben, verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Ein 20-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau befanden sich gegen 21.20 Uhr in Begleitung eines 25 Jahre alten Bremers auf dem Jan-Reiners-Wanderweg in Richtung Borgfelder Deich. Zwei unbekannte Männer näherten sich aus Richtung Borgfelder Deich und gingen zunächst an dem Trio vorbei. Kurz darauf hielten sie an und sprachen die Gruppe in einer unbekannten Sprache an. Einer der Männer zog eine Schusswaffe und gab zunächst einen Schuss in die Luft ab. Im Anschluss richtete er die Waffe auf die Gruppe und schoss in deren Richtung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Discounters, bestiegen einen weißen Transporter und entfernten sich vom Tatort. Angaben zum Kennzeichen oder Fabrikat des Fahrzeugs liegen nicht vor.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 180 bis 190 Zentimeter groß. Einer trug einen orangefarbenen Pullover, der andere eine schwarze Jacke, hatte kurze blonde Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem weißen Transporter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

