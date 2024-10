POL-HB: Nr.: 0620 --Was läuft in Bremen am Wochenende?

Polizei Bremen

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 05.10.24 - 06.10.24

An diesem Wochenende stehen gleich zwei Highlights in Bremen auf dem Programm - und wir von der Polizei sind mittendrin statt nur dabei! Am Sonnabend kämpft Werder im Weserstadion um Punkte und am Sonntag werden die Laufschuhe beim 19. swb Marathon heißlaufen.

1. Fußballfieber: Werder Bremen vs. Freiburg (05.10.2024, 15:30 Uhr)

Es ist mal wieder soweit: Das Weserstadion bebt, das Spiel ist ausverkauft, und ganz Bremen wird grün-weiß. Doch das heißt auch: Rund um den Osterdeich und die Östliche Vorstadt könnte es etwas enger werden. Hier unser Tipp: Lassen Sie das Auto stehen! Der Osterdeich wird nämlich zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende zwischen Sielwall und Stader Straße für den Individualverkehr gesperrt. Rund ums Stadion heißt es: Fußweg oder ÖPNV. Kurzfristige Sperrungen in der Innenstadt sind ebenfalls möglich - wir behalten die Lage im Auge.

Bitte denken Sie daran, die Autos nicht zu verlassen, als wären sie Schließfächer. Besonders während Fußballspielen häufen sich Autoaufbrüche. Navigationsgeräte, Taschen und sonstige Schätze sollten besser nicht im Wagen bleiben - sonst könnte der Tag teurer werden als gedacht.

2. Marathon-Alarm: 19. swb Marathon Bremen (Sonntag, 06.10.2024)

Am Sonntag geht's dann auf die Straße - diesmal nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß! Der Marathon wird ab 09:00 Uhr für viele Straßen Bremens das Kommando übernehmen. Bereits ab Samstagabend ab 20 Uhr machen die Kollegen vom Ordnungsamt (mit unserer tatkräftigen Unterstützung) die Strecke frei und halten sie frei. Sollten die Autos unglücklicherweise in den Halteverbotszonen stehen, gibt's leider nur eins: Abschleppen.

Unsere Marathonheldinnen und Helden brauchen Platz - und den kriegen sie auch. Deshalb wird die Strecke ab Sonntagvormittag abgeriegelt. Die beste Chance, entspannt durch die Stadt zu kommen? Wir empfehlen, sich entweder aufs Zuschauen zu freuen oder Bremen sportlich zu erkunden - per Fuß oder Fahrrad.

Für alle, die Fragen haben oder im Marathon-Trubel nicht wissen, wo vorne und hinten ist: Der Veranstalter hat eine Hotline eingerichtet unter 0421 98980527.

Polizei Bremen wünscht ein entspanntes Wochenende - ob im Stadion, auf der Laufstrecke oder im Stau.

