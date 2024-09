Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer streift Fußgänger und stürzt (26.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Donnerstagmorgen einen Fußgänger gestreift und ist anschließend gestürzt. Der 32-jährige Radler fuhr verbotswidrig über den Trittbereich der Bushaltestelle Spanierstraße in stadtauswärtige Richtung. Zeitgleich ging ein 70-jähriger Fußgänger auf dem daneben verlaufenden Gehweg in Richtung Unterführung am Sternenplatz. Im dem Bereich an dem die Bushaltestelle endete wich der Radfahrer nach links aus um nicht auf die Straße zu geraten und streifte dabei den entgegenkommenden 70-Jährigen. In der Folge stürzte der 32-Jährige nach rechts und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Senior blieb bis auf leichte Schmerzen in der Schulter unverletzt.

