Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch und Pkw-Aufbrüche am Nordenwall

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen 9 Uhr am Sonntag, 29. September, und 7.30 Uhr am folgenden Morgen in Geschäftsräume am Nordenwall eingebrochen.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Eingangstür und beschädigten diverse Elektrogeräte, darunter mehrere Computerbildschirme. Zudem durchsuchten sie mehrere Räume.

Dabei erbeuteten die Eindringlinge zwei Fahrzeugschlüssel, mit Hilfe derer sie die vor dem Gebäude abgestellten Fahrzeuge öffnen und durchwühlen konnten.

Genauere Angaben zum Diebesgut sind aktuell nicht möglich.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell