POL-HAM: Unfallflucht an der Horster Straße

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße wurde am Montag, 30. September, gegen 17:25 Uhr, eine Person leicht verletzt. Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr die Hammer Straße in westlicher Fahrtrichtung. Im Bereich zwischen der Strackstraße und der Stefanstraße beabsichtigte er, sein Fahrzeug zu wenden, um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Beim Wendemanöver übersah er die ...

