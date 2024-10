POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 23. September bis 29. September

Hamm (ots) - Zu einem Einbruch in einen Kellerraum kam es am Freitag, 27. September, gegen 10 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Veistraße. Die beiden Täter konnten durch eine Zeugin, nachdem sie das Vorhängeschloss des Kellers aufgebrochen hatten, überrascht werden. Sie stießen die Zeugin jedoch zur Seite und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen PKW Kombi. Die beiden tatverdächtigen Personen können wie ...

