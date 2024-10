POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hamm (ots) - Am Samstag, 29. September, gegen 15:15 Uhr wurde eine Passantin ungewollt Zeugin einer Erregung öffentlichen Ärgernisses. Diese konnte auf einem Parkplatz an der Straße Im Ruenfeld beobachten, wie ein Mann in seinem PKW sitzend, mit der Hand in seiner Hose, an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Beschuldigte die Zeugin sah, entfernte er sich ...

