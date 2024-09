Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Passantin wird ungewollt Zeugin einer exhibitionistischen Handlung

Hamm (ots)

Am Samstag, 29. September, gegen 15:15 Uhr wurde eine Passantin ungewollt Zeugin einer Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Diese konnte auf einem Parkplatz an der Straße Im Ruenfeld beobachten, wie ein Mann in seinem PKW sitzend, mit der Hand in seiner Hose, an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Beschuldigte die Zeugin sah, entfernte er sich mit seinem PKW in südliche Richtung von dem Parkplatz.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 60 Jahre alt, graue Haare, korpulente Statur, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer Jacke.

Das Kennzeichen des Fahrzeuges liegt vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

sr

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell