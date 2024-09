Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Am Sonntag, 29.September, wurden bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße, kurz hinter der Einmündung zum Oberallener Weg, drei Personen leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger Mendener mit seinem VW Golf auf den vorausfahrenden Toyota Corolla einer 46-Jährigen aus Dortmund auf. Die Toyota-Fahrerin, welche in Richtung Norden unterwegs war, hatte zuvor verkehrsbedingt abgebremst. Der VW-Fahrer nahm den Bremsvorgang zu spät wahr und fuhr auf den Toyota auf. Sowohl die 46-Jährige aus Dortmund, als auch der 24-Jährige aus Menden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin aus dem Toyota wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein 1-jähriges Kind, welches sich in dem VW Golf auf dem Rücksitz befand, blieb unverletzt. Während der VW-Fahrer an der Unfallstelle durch Rettungskräfte medizinisch versorgt wurde, mussten die Insassen aus dem Toyota mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell