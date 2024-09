Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Hamm-Berge (ots)

Eine 66-Jährige wurde am Sonntag, 29. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Hellweg leicht verletzt. Die Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr gegen 10:40 Uhr den Hellweg in westlicher Fahrtrichtung. Im Kreisverkehr in Höhe der Evangelischen Kirche Berge rutschte das Hinterrad weg, worauf die Frau mit ihrem Fahrzeug zu Fall kam und zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie ambulant behandelt wurde. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. (rs)

