Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Hamm - Pelkum (ots)

Am Samstag, 28. September, um 15.22 Uhr, ereignete sich auf der Kamener Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 32-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit seinem Audi A7 auf der Kamener Straße in Richtung Süden. Weil er kurz abgelenkt war, geriet er mit seinem Fahrzeug, ungefähr in Höhe der Brüggenkampstraße, in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem Audi A5 eines 42-jährigen Mannes aus Münster zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 42-Jährige und seine 34-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. An den beiden Audi entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 90.000 Euro. (hp)

