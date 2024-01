POL-PB: Seniorin angefahren

Delbrück (ots) - (mb) In einer Therapiepraxis an der Langestraße ist am Montag ein Dieb ertappt worden und geflüchtet. Gegen 13.20 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter (25) den fremden Mann im Personalraum der Praxis. Der Unbekannte machte sich an einem Spind zu schaffen und ergriff die Flucht, als er den Zeugen sah. Dieser versuchte den Flüchtenden festzuhalten. Der Tatverdächtige riss sich los, ließ einige Euroscheine fallen und flüchtete aus dem Gebäude in Richtung ...

