POL-HAM: Festnahmeerfolg im Kampf gegen Drogenkriminalität: U-Haft für mutmaßlichen Dealer

Hamm-Mitte (ots) - Auf nasser Fahrbahn ist am Donnerstag, 26. September, eine 26-jährige Radfahrerin gestürzt. Die Hammerin war auf der Straße "Am Beisenkamp" unterwegs und verlor gegen 13.10 Uhr beim Abbiegevorgang die Kontrolle über das Fahrrad. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Sohn, der sich in einem Fahrradanhänger für Kinder befand, blieb ...

