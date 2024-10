POL-HAM: Streit eskaliert: 31-Jähriger wird durch Messerstiche verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Polizei Hamm sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht an der Horster Straße. Auf Höhe der Hermann-Löns-Straße hat ein unbekannter Verursacher am Montag, 30. September, einen schwarzen Opel beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. Das betroffene Auto stand dort auf einem Seitenstreifen in der Zeit von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr. Der Schaden am vorderen linken Stoßfänger ...

