POL-HB: Nr.: 0630 --Wehrhafter Drogendealer

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 12.10.2024, ca. 12:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei überführten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bahnhofsvorstadt einen Drogendealer. Dieser wurde trotz Widerstands vorläufig festgenommen und seine Wohnung durchsucht.

Gegen 01:10 Uhr trafen am Bahnhofplatz streifende Polizeikräfte auf einen Mann, der sich auffällig schnell aus dem Sicht- und Wirkungsbereich der Ordnungshüter entfernen wollte. Die aufmerksamen Polizisten und Polizistinnen hielten ihn jedoch fest, wobei er versuchte, kleine Verkaufspackungen mit Kokain zu verschlucken. In seinen Taschen hatte er ebenfalls Betäubungsmittel und Bargeld. Gegen die vorläufige Festnahme und die folgenden Maßnahmen an einer Polizeiwache leistete der 28-Jährige andauernd Widerstand, verletzt wurde hierbei niemand. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten Kokain, Bargeld, sein Mobiltelefon und weitere Beweismittel.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln gegen den polizeibekannten Mann dauern an. Zudem wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

