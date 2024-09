Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Gefahrenbremsung - Fahrgäste verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Hegelstraße haben sich am Donnerstag (05.09.2024) eine 57 Jahre alte Frau und ein 56 Jahre alter Mann Verletzungen zugezogen. Ein 39 Jahre alter Busfahrer war gegen 11.55 Uhr mit einem Bus der Linie 42 in der Hegelstraße auf dem linken Fahrstreifen Richtung Russische Kirche unterwegs. Als ein vor ihm fahrender Mercedes trotz Verbots über die durchgezogene Linie wendete und dabei bis zum Stillstand abbremste, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei zog sich die 57-Jährige schwere und der 56 Jahre alte Fahrgast leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Mercedes fuhr weiter in Richtung Hauptbahnhof. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und trug ein schwarzes T-Shirt. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten die 57-Jährige in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

