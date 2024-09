Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (05.09.2024) eine Frau an der Nobelstraße und eine in einem Bus der Linie 43 sexuell belästigt. In einem Büro an der Nobelstraße bemerkte eine 40 Jahre alte Frau gegen 18.00 Uhr einen unbekannten Mann im Eingangsbereich, der das Gebäude wieder verließ und wegging. Etwa 15 Minuten später betrat der Unbekannte erneut das Büro und masturbierte vor der Frau, anschließend flüchtete er. Er war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er war braungebrannt, hatte stoppelige kurze Haare und trug ein blaues T-Shirt, eine beige Hose und hatte einen Rucksack oder eine Schultertasche dabei. An der Oskar-Schlemmer-Straße stieg eine 20 Jahre alte Frau gegen 19.45 Uhr in den Bus der Linie 43 und fuhr Richtung Pragsattel. Im Bus bemerkte sie einen Mann, der seine Hose etwas heruntergelassen hatte und sein Glied entblößte. An der Haltestelle Pragsattel stieg der Unbekannte aus und ging in Richtung Stadtbahnhaltestelle davon. Der Unbekannte hat eine dunkle Hautfarbe, ist etwa 55 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte kinnlange, schwarze Rasta Locken und trug eine dunkelblaue Jeans, ein dunkles T-Shirt und eine hüftlange schwarze Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell