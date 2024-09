Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bedroht und ausgeraubt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (04.09.2024) am Mailänder Platz einen 21-Jahre alten Mann festgenommen, der zwei 16-Jährige Jugendliche mit einem Cuttermesser bedroht und ein Handy gefordert haben soll. Der 21-Jährige traf gegen 21.30 Uhr auf die 16-Jährigen. Er soll beide mit dem Messer bedroht und ein Handy gefordert haben, das ihm eine der Beiden gab. Anschließend flüchtete er zunächst zu Fuß Richtung Lissabonner Straße. Hier soll er eine weitere Frau mit dem Cuttermesser bedroht und ihr Handy, allerdings erfolglos, gefordert haben. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann bei seiner Flucht fest. Der 21-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Donnerstags (05.09.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

