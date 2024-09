POL-S: Pannenfahrzeug führt zu zwei Unfällen -Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Eine 95 Jahre alte Frau ist am Mittwoch (04.09.2024) auf den Otto-Konz-Brücken auf ein Fahrschulauto aufgefahren und hat einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Ein 24 Jahre alter Fahrschüler stand gegen 11.55 Uhr mit einem BMW an einer roten Ampel in Richtung Untertürkheim, als die Seniorin mit ihrem Renault Twingo auffuhr. ...

