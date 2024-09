Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-West (ots)

Ein 16 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend (04.09.2024) an der Solitudestraße mit seinem Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige fuhr gegen 19.50 Uhr die Solitudestraße aus Richtung Wildparkstraße entlang, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei verletzte sich der 16-Jährige schwer, sein 17-jähriger Sozius leicht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

