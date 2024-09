POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (05.09.2024) in der Föhrichstraße hat sich ein acht Jahre alter Junge schwere Verletzungen zugezogen. Ein 55 Jahre alter Audi Fahrer war gegen 13.40 Uhr in der Föhrichstraße in Richtung Pforzheimer Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete der 55-Jährige offenbar das Rotlicht an der Fußgängerfurt im Bereich der Weilimdorfer ...

mehr