Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240820-2: Zwei Verdächtige nach Raubstraftat vorläufig festgenommen

Bergheim (ots)

Polizist bei Festnahme leicht verletzt

Polizisten haben am Dienstagmorgen (20. August) zwei Männer (26, 27) in Bergheim vorläufig festgenommen. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, einen Mann (37) verletzt und ihm anschließend die Geldbörse entwendet zu haben. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten Geschädigten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 5.15 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen in der Regionalbahn 38 mit mehreren Schlägen und Tritten auf den Geschädigten eingewirkt haben. Zuvor soll es einen Streit am Bahnhof in Bergheim gegeben haben. Nachdem ein Zeuge dem Zugführer den Angriff gemeldet habe, verschloss dieser die Wagontüren des noch am Bahnsteig stehenden Zuges. Durch Betätigen der Notbremse sollen die Täter es geschafft haben, die Türen wieder zu öffnen. Mit der Brieftasche des Geschädigten sollen sie in Richtung der Unterführung zur Zeppelinstraße geflüchtet sein.

Alarmierte Polizisten stellten wenig später die beiden Männer. Der 26-Jährige führte die Dokumente aus der Brieftasche des Geschädigten mit sich. Der 27-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der Polizist verblieb im Dienst. Auf der Wache entnahm ein Arzt auf Anordnung der Beamten bei beiden Beschuldigten eine Blutprobe. Die Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes und des Leisten von Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell