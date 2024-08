Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240819-3: Nach Einbrüchen in Hürth - Ermittler suchen Zeugen

Hürth (ots)

Täter entwendeten Schmuck und Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei Einbrüchen in Hürther Einfamilienhäuser derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern. Die Einbrecher hebelten Fenster und Türen auf und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Am Freitagnachmittag (16. August) hebelten die Täter die Tür eines Einfamilienhauses im Carlo-Schmid-Weg auf. Sie durchwühlten die Schränke der einzelnen Zimmer und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Den Tatzeitraum grenzten die Ermittler auf die Uhrzeit von 16.45 bis etwa 18 Uhr ein.

In Kendenich hebelten die Täter zwischen Sonntagnachmittag (18. August) und Montagmittag (19. August) das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Mulde" auf. Sie verließen den Tatort mit Bargeld und Schmuck.

Auch in Alt-Hürth musste ein Geschädigter nach seinem Urlaub feststellen, dass Unbekannte sein Haus betreten haben. Im Bereich der Ferminichstraße hebelten die Täter das Fenster zum Einfamilienhaus auf.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell