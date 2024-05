Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Maibaum auf Abwegen

Radolfzell (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem "Christi-Himmelfahrt-Feiertag", wurde die Feuerwehr Radolfzell gegen 07:45 Uhr ans Rathaus in Radolfzell-Böhringen gerufen. Hier hatten unbekannte Personen die Verankerung des dort stehenden Maibaums derartig manipuliert, dass der Baum in eine gefährliche Schieflage geriet und umzustürzen drohte. Der Maibaum musste daher durch die Feuerwehr gefällt bzw. entfernt werden.

