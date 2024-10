Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0636 --Öffnungszeiten missachtet - Festnahme--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, OT Vegesack, Vulkanstraße, Gerhard-Rohlfs-Straße Zeit: 14.10.24, 20-23 Uhr

Nächtliches Radfahren ist in Bremen normalerweise kein Grund für eine Festnahme, doch wenn man zuvor Gullydeckel als Türöffner verwendet, zieht das die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Ein 21-jähriger Mann konnte dies in der Nacht zu Dienstag eindrucksvoll bestätigen, als er in Vegesack gleich zwei Mal gegen die Öffnungszeiten lokaler Geschäfte verstieß - leider ohne deren Einverständnis.

Der Heranwachsende schreckte zunächst die Nachbarschaft in der Gerhard-Rohlfs-Straße auf, als er mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Kiosks einschlug, Bargeld entnahm und flüchtete. Er setzte sein Beutezug fort und warf in der Vulkanstraße, ebenfalls mit Unterstützung eines Gullydeckels, die Scheibe eines Imbisses ein. Dies blieb nicht unbemerkt von einem Anwohner, der den Einbrecher anschrie, so dass dieser unverrichteter Dinge auf seinem Fahrrad flüchtete. Er kam jedoch nicht weit und konnte von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Gullydeckel im öffentlichen Raum normalerweise ihrer Funktion als Abdeckung von Kanaleingängen dienen und nicht als Werkzeug für nächtliche Einbruchsversuche gedacht sind.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell