Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2024, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Koblenzer Straße 8 in 57627 Hachenburg ein Verkehrsunfall. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz abgestellter Pkw durch einen unbekannter Verursacher beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (Telefonnummer: 02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell