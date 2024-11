Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 39-Jähriger verstirbt bei Unfall an der B68

Warburg (ots)

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 1. November, die B68 aus Richtung Paderborn kommend in Richtung Warburg-Scherfede. In dem Abschnitt zwischen dem Auffahrtsarm zur B252 und der Talbrücke kam er gegen 3.55 Uhr aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrspur ab. Er fuhr über die beiden Gegenfahrspuren und prallte dann gegen einen Baum.

Der Fahrer mit Wohnsitz im Kreis Höxter verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug, ein Hyundai Tucson, wurde bei dem Aufprall total zerstört. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 9 Uhr gesperrt. (nig)

