Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen

Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5339284: Nach derzeitigem Stand verletzten sich bei dem Unfall insgesamt sechs Personen. Bei der im Hubschrauber transportierten Beifahrerin, einer 69-jährigen Frau aus Neunkirchen im Saarland, kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Zur Unfallzeit befuhr Ehemann der Schwerverletzten mit seinem Auto die L551 von Appelhülsen kommend in Richtung Bösensell. Er beabsichtigte nach links in die dortige Bauerschaft abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27-jähriger Coesfelder mit einem RTW, besetzt mit insgesamt vier Personen, die L551 in die gleiche Richtung. Er beabsichtigte das Auto zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto in ein angrenzendes Feld. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Münster angefordert. Die Fahrbahn musste anschließend noch wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 20 Uhr voll gesperrt. Ein im Auto befindlicher Hund musste vor Ort von einer Tierärztin eingeschläfert werden.

Ursprungsmeldung:

Nottuln, Appelhülsen / Erstmeldung: Unfall zwischen Auto und Rettungswagen 17.04.2024, 14:31 Uhr

Coesfeld Auf der L551 in Nottuln, Appelhülsen kam es am heutigen Mittag (17.04.2024) gegen, 13.20 Uhr, in Höhe der Bauerschaft Kley, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen.

Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte eine verletzte Personen in ein Krankenhaus.

Der Rettungswagen war mit einer Person auf dem Weg ins Krankenhaus, als es zum Unfall kam. Ein anderer Rettungswagen übernahm den weiteren Krankentransport.

Die Unfallstelle bleibt für die Dauer er Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei sperrt die L551 in Höhe Südfeld und ab dem Ortsausgang Nottuln, Appelhülsen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster ist im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell