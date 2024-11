Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Industriehalle in Bad Driburg in Vollbrand

Bad Driburg (ots)

Eine Industriehalle in Bad Driburg ist in der Nacht zu Freitag, 1. November, in Brand geraten. Der Feuerwehr wurde der Großbrand an der Straße Groppendiek um kurz nach Mitternacht gemeldet. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Das Dach der Halle stürzte ein.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung von Bad Driburg und Umgebung durch eine Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in den Millionen-Bereich.

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern mehrere Stunden an. Der Brandort ist von der Polizei Höxter beschlagnahmt, Brandermittler der Polizei nehmen die Untersuchungen zur Brandursache auf. (nig)

