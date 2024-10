POL-HX: Polizeikontrolle an Halloween: Kinder verteilen Denkzettel oder Dankzettel

Beverungen (ots) - In Beverungen sind mehrmals Kanaldeckel ausgehoben worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aufgefallen waren am Sonntag, 27. Oktober, gegen 7 Uhr zwei ausgehobene Deckel in der Straße "Hinterm Graben". Bereits am Dienstag, 22. Oktober, waren zwei ausgehobene Deckel in der Straße "Asternweg" festgestellt worden. Die alarmierte Polizei konnte in allen Fällen die unbeschädigten Abdeckungen, die in der Nähe ...

mehr