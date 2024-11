Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Alleinunfall

Bad Driburg (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wurde die Polizei Höxter über einen verdächtigen Pkw-Fahrer informiert, der in Ottbergen in einem abgestellten Pkw scheinbar randalierte. Bevor die Polizei dort eintraf hatte sich der Pkw bereits entfernt. Kurz darauf meldete sich eine junge Frau, die ihren Freund vermisste. Nach intensiven Ermittlungen wurde ein verunfallter Pkw zwischen Dringenberg und Fölsen im Straßengraben gefunden. Es handelte sich um den Pkw des "vermissten" Mannes. Dieser war alkoholisiert und leicht verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt und eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden (SU).

