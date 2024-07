Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer schläft in Dötlingen am Lenkrad ein

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstag, 09. Juli 2024, gegen 05:00 Uhr, am Lenkrad seines Pkws eingeschlafen.

Ein Zeuge befuhr die Huntloser Straße in Richtung Neerstedt und kam dabei auf einen VW zu, der auf der Fahrbahn stand. Er trat an den Pkw heran, sah einen offensichtlich schlafenden Mann auf dem Fahrersitz und klopfte an die Scheibe. Nachdem der Mann wach geworden war, setzte er die Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Neerstedt fort. Dabei geriet er in den Gegenverkehr, wich zwei entgegenkommenden Fahrzeugen aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er sich mit dem VW fest und schlief erneut ein.

Das zweite Aufwecken übernahmen die zwischenzeitlich verständigten Beamten der Polizei. Sie stellten beim 28-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell